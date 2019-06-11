جهود مكثفة من ريال مدريد لضم بوجبا

قالت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إن نادي ريال مدريد كثف مفاوضاته في الساعات الماضية من أجل حسم الحصول على خدمات لاعب وسط مانشستر يونايتد الحالي بول بوجبا.



ووفقا للأنباء فإن زين الدين زيدان أخبر إدارة ناديه أنه يريد حسم جميع الصفقات في أسرع وقت ممكن وذلك قبل بداية المعسكر التحضيري للموسم الجديد بهدف انسجام اللاعبين وتواجدهم معا في أكثر وقت ممكن قبل بداية الموسم المقبل.



وطلب مانشستر يونايتد 170 مليون يورو للموافقة على رحيل بوغبا اللاعب الذي عرض من جانبه فكرة تخفيض راتبه من أجل تحقيق حلمه باللعب في صفوف ريال مدريد وتحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان



وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد يدرس خطة عرض خدمات الثلاثي كايلور نافاس وخاميس رودريغيز وغاريث بيل على مانشستر يونايتد من أجل تخفيض سعر بوجبا في الصيف الحالي بجانب التخلص من رواتب اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق والذي يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في رحيلهم في أسرع وقت ممكن.