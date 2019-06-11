ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية.



وتمكنت الإدارة - خلال الـ24 ساعة الماضية - من رصد 3058 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 68 مخالفة تجاوز سرعات و1449 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 60 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 22 "توك توك" مخالف لقواعد وآداب المرور، و35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 58 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 70 دراجة بخارية وسيارة.



ونظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.



وأسفرت الحملات أيضًا عن إجراء تحليل طبي لـ190 سائقًا، وإثبات تعاطي 27 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.