أجيرى يعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، عن قائمة المنتخب المشارك فى بطولة الأمم الإفريقية، والتى تضم 23 لاعبا على النحو التالي:



واستبعد أجيري الثنائي، الحارس محمد أبوجبل، والظهير الأيسر أحمد فتوح من القائمة النهائية للبطولة الإفريقية.



وكان المكسيكي أجيري أعلن الشهر الماضي عن تشكيلة مبدئية من 25 لاعبا قبل أن يعلن الاتحاد المصري التشكيلة النهائية دون وجود لثنائي سموحة الحارس محمد أبوجبل والظهير الأيسر أحمد أبوالفتوح، الذي أثار ضمه اندهاش الكثيرين بسبب عدم لعبه بانتظام مع ناديه.



وسيقود صلاح، الفائز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، هجوم مصر الذي يضم أيضا أحمد حسن "كوكا" ومروان محسن، بالإضافة إلى أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، وهداف الدوري المصري الممتاز.



وأبقى أجيري على الثنائي صاحب الخبرة وليد سليمان وعبد الله السعيد بعدما ضمهما لأول مرة الشهر الماضي.



وتخوض مصر مباراتين وديتين باستاد برج العرب في الإسكندرية أمام تنزانيا وغينيا في 13 و16 يونيو حزيران على الترتيب استعدادا للنهائيات القارية.



وتلعب مصر، بطلة إفريقيا سبع مرات، في المجموعة الأولى في كأس الأمم إلى جانب الكونجو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.



وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد المحمدى 3



وليد سليمان 11



عبدالله السعيد 19



أحمد على 14



محمد الننى 17



محمد صلاح 10



أحمد حجازى 6



عمر جابر 4



أحمد الشناوى 1



مروان محسن 9



طارق حامد 8



أحمد حسن "كوكا" 18



على محمد "غزال" 5



محمود حسن "تريزيجيه" 7



عمرو وردة 22



أيمن أشرف 12



محمد الشناوى 16



محمود حمدى "الونش" 15



باهر المحمدى 2



أحمد أيمن منصور 13



نبيل عماد "دونجا" 21



محمود عبدالرحيم "جنش" 23



محمود علاء.