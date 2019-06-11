فتح باب التقدم للمدرسة التدريبية المصرية الإيطالية الصيفية للطاقة الجديدة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبارًا من اليوم تم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدرسة التدريبية الصيفية الأولى للطاقة الجديدة والمتجددة والتي ستبدأ في يوليو 2019 بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الأكاديمية والجانب الايطالى.



ودعت الأكاديمية شباب الباحثين المصريين من طلبة الدكتوراه والماجستير وشباب الباحثين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الراغبين ضرورة التقدم وملء استمارة التقدم من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg، وسيحاضر فى الدرسة علماء وخبراء من مصر وايطاليا، والاشتراك مجانا، علما بإن يكون أخر موعد للتقدم هو 20 يونيو 2019 وستتكفل الأكاديمية للطلاب المقبولين بمصاريف الذهاب والعودة من الأكاديمية إلى مواقع التدريب خارج القاهرة.



وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في هذا السياق أن الأكاديمية ترعى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2009 بالتعاون مع الجهات المانحة من الاتحاد الأوروبى وغيرها؛ وأنشئت الأكاديمية العام الماضى المركز الإقليمى للبحوث والتطوير فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وهو المركز الأول من نوعه فى جنوب المتوسط ويشمل محطات بحوث وتطوير لمراكزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب وبلبيس، والمعمل المصرى الصينى للخلايا الفوتوفولطية بجزيرة قرمان بسوهاج، ويسعى المركز حاليا ليكون أحد الكيانات المؤسسة لأكاديمية البحر المتوسط للطاقة ومقرها إيطاليا، وياتى ذلك إيمانا من الأكاديمية بأن استفادة مصر من التطبيقات المختلفة للطاقة يحتم أن يكون لدينا جيل جديد من شباب الباحثين الذين يمكنهم أن يقودوا ويتواصلوا مع علماء وأساتذة في هذا الاتجاه في مصر والخارج وإدارة وتطوير هذه التكنولوجيات.

