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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:38 ص

ريتشاردو يدخل في إطار الجدل وسط ترقب متابعي فورمولا1

دانييل ريتشاردو
دانييل ريتشاردو
وكالات
dostor.org/2661968

دخل دانييل ريتشاردو سائق فريق رينو المنافس بسباقات سيارات فورمولا1-، في حالة الجدل المثارة بشأن عقوبة الألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري خلال سباق الجائزة الكبرى الكندي الذي أقيم أمس الأول الأحد.

وعوقب فيتيل من قبل مراقبي السباق بإضافة خمس ثوان إلى زمنه بعد أن تسبب في ارتطام منافسه البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، بسياج المضمار، بسبب خطأ في القيادة.

وتسببت العقوبة في خسارة فيتيل للسباق رغم وصوله أولا إلى خط النهاية، وقد كان الفوز من نصيب هاميلتون ليواصل مرسيدس هيمنته، حيث أحرز الفريق بذلك الفوز في جميع السباقات السبعة التي أقيمت حتى الآن في بطولة العالم هذا الموسم.

وقال ريتشاردو إن هاميلتون لم يتلق عقوبة رغم ارتكابه خطأ مشابه خلال موسم 2016، وذلك في الوقت الذي تقدم فيه فريق فيراري باستئناف ضد عقوبة سائقه الألماني.

وقال ماتيا بينوتو رئيس فريق فيراري في تعليقه بشأن خطأ فيتيل "لا أعتقد أنه كان بإمكانه التصرف بشكل مختلف، وهو ما دفعنا لاتخاذ قرار الاستئناف ضد العقوبة."

وأبدى عدد من السائقين دعمهم لفيتيل، ومن بينهم ريتشاردو، الذي صرح للصحفيين قائلا "تعرضت لموقف (خطأ) مشابه من قبل لويس في عام 2016 في مونت كارلو".

وأوضح أن هاميلتون ارتكب خطأ تسبب في دفع سيارته لترتطم بأحد الحواجز، مضيفا "لم يتلق عقوبة. وهذا كان أمرا جيدا. فقد كان سباقا صعبا."

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