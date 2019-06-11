حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع سيدى سالم بكفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة ل‏رفع الإشغالات من شوارع المدينة، وضبط المخالفات لإعادة الانضباط للشارع، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.



واستهدفت الحملة، رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشارع 23 يوليو، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.



ومن جانبه، أكد اللواء على عبد القادر صلاح، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على استمرار تلك الحملات ل‏رفع الإشغالات من جميع الشوارع، للقضاء نهائيًا على كافة الإشغالات بشوارع المدينة، وعودة الانضباط للمدينة مرة أخرى.



يأتى ذلك، فى إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات بمراكز ومدن المحافظة، وتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا.