إعلان نتائج مشاهد التعاطي والإدمان بدراما رمضان خلال أسبوع

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم الإعلان عن نسب مشاهد التعاطي والإدمان بالدراما الرمضانية، خلال الأسبوع المقبل، وبحضور قيادات المجلس الأعلى للإعلام.



وأضاف عثمان فى تصريحات لـ "الدستور"، أن المؤشرات الأولية تشير إلى خلو 8 مسلسلات من مشاهد المخدرات حتى نهاية شهر رمضان وهى "أبو جبل" و"زلزال" و"لأخر نفس" و"البرنسيسة" و"سوبر ميرو" و" الواد سيد الشحات" و"بدل الحدوته 3" و"طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوته 3" أقل الأعمال احتواءً لمشاهد التدخين".



وأكد استمرار الحوار مع صنّاع الدراما لتقويم المسار في إطار الوثيقة الأخلاقية معبرة عن أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتي ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة أن قضية المخدرات في مصر أصبحت من أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي للوطن.