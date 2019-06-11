إيران توافق على الإفراج عن لبناني متهم بالتجسس لصالح أمريكا

وافق القضاء الإيراني على إفراج مشروط عن لبناني حُكم بالسجن عشرة سنوات عام 2016 لاتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وفق ما قالت وكالة أنباء إيرانية الثلاثاء.



ونقلت "ميزان اونلاين" عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أنّ "المحكمة ذات الصلة وافقت على الإفراج المشروط عن نزار زكا وسيسلّم إلى السلطات اللبنانية".



وتابع أنّه "وفقًا للقانون، إذا أتمّ الذين حوكموا بما يصل إلى عشرة سنوات سجنًا، ثلث المدّة على الأقل، وأظهروا حسن سلوك" يمكن الإفراج عنهم بشكل مشروط.



وأشار إسماعيلي إلى أنّ الرئيس اللبناني ميشال عون طلب "بكتاب" الإفراج عن زكا، وقال حزب الله إّن ذلك سيكون "مناسبًا".



ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث أنّ "العملية قضائية بالمطلق ولا يوجد أي موقف سياسي فيها".



وكان نزار زكا (51 عامًا) اعتقل في سبتمبر عام 2015 خلال زيارة لإيران، وكان في ذلك الوقت مقيمًا في الولايات المتحدة، وحكم عليه في يوليو 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس" لصالح واشنطن.



وقالت طهران حينذاك إن زكا تربطه "علاقات عميقة مع الأوساط العسكرية والاستخباراتية الأميركية".



وفي سبتمبر العام 2017، اكد القضاء الايراني في الاستئناف عقوبة السجن عشرة أعوام بحق زكا بالإضافة إلى مواطن أميركي ومواطنين ايرانيين اميركيين بتهمة "التعاون" مع الولايات المتحدة.