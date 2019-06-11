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اقتصاد
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:33 ص

مكاسب بورصة ألمانيا تدفع أسهم أوروبا للصعود

بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
وكالات
dostor.org/2661956

دفعت مكاسب بورصة فرانكفورت بعد عودة مستثمرين في ألمانيا وسويسرا من عطلة ليوم واحد، الأسهم الأوروبية للصعود، مع ترقب مستثمرين للتطورات في واشنطن.

وساهم التفاؤل إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، الامتناع عن فرض رسوم على واردات من المكسيك في دعم المعنويات هذا الأسبوع، ولكن ثمة دلائل على أن الإدارة ستوجه المزيد من التهديدات لتدعم أجندتها في المحادثات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الإثنين، إنه لا يزال ممكنًا أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا على المكسيك إذا لم تحقق تقدمًا كافيًا بشأن تعهداتها بكبح الهجرة غير الشرعية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.43 بالمئة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت جرينتش، وتألق المؤشر داكس الألماني مسجلًا أداء يفوق السوق.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات 1.6 بالمئة، وزادت أسهم شركات صناعة لسيارات الألمانية لتصعد أسهم بي. إم. دبليو ودايملر وفولكسفاجن.

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