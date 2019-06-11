ضبط 30 حالة اشتباه في حملة بالمنطقة الأثرية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عدة حملات لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام بالمنطقة الأثرية.



أسفرت جهود حملات في مجال البحث الجنائي، عن ضبط (3 خيال وجمال – 30 حالة اشتباه – 10 جزئي – 5 غرامات- 2 بائع متجول- 1 دراجة بخارية).



و في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق، تم ضبط (85 كرسى- 11 استاند – 3 فاترينة –– 40 ترابيزة – 3 ثلاجة – 5 شمسية – 3 غرزة شاي – 15 قلب شيشه – 35 سلاسل وأوتاد).



تحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حد، وتولت النيابة التحقيقات في الوقائع للوقوف على الملابسات.