انطلاق امتحان اللغة الانجليزية "ورقة أولى" للمكفوفين بمطروح

انطلقت منذ قليل امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين بمحافظة مطروح في مادة اللغة الإنجليزية "ورقة أولى" والتي تستمر لمدة ثلاث ساعات وسط تكثيفات أمنية مشددة وترتيبات من مديرية التعليم بالمحافظة لتوفير سبل الراحة للطالبة الوحيدة التي تتواجد في هذه الامتحانات.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد أعلنت أن طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان في 10 لجان على مستوى المحافظة "4 بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة، والسلوم"، وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1840 طالبًا وطالبة، منهم 1550 طالب نظام حكومى و290 منازل وكانت الامتحانات بدأت السبت الماضي.



