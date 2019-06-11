ضبط 22 مسجل خطر في حملة بالعمرانية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عدة حملات أمنية للقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون بكل صوره بالمحافظة.



وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 40 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، و11 بحوزتهم أسلحة نارية.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



فيما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عدة حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية.



أسفرت جهود الحملة في مجال إدارة شرطة المرافق بالمديرية عن ضبط 22 مسجل خطر مما يحوزون الأسلحة البيضاء والمواد المخدرة والهاربين عن القانون.



وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.