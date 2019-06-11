مصرع 6 أشخاص في إنفجار قنبلة بإقليم قندهار الأفغاني

لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر إنفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بإقليم قندهار الأفغاني.



وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية أن الإنفجار وقع في مقاطعة (داند) عقب مرور حافلة مدنية على قنبلة مزروعة على جانب الطريق، ما أدي إلى مصرع سيدتين وشابين وطفلين.. فيما أفاد مسئولون أمنيون بأن الضحايا أفراد أسرة واحدة.



الجدير بالذكر ان الجيش الأفغاني، أعلن يوم 6 يونيو الجاري أن قوات الأمن الأفغانية نفذت عمليات منفصلة لها في إقليمي قندهار وأوروزجان بجنوب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 من مُسلحي طالبان.



وأفاد بيان للجيش الأفغاني- أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- بأن القوات الأفغانية شنت غارة جوية على أحد أحياء إقليم قندهار، مما أسفر عن مقتل اثنين من مُسلحي حركة طالبان وإصابة 3 آخرين، مُضيفًا أن غارة أخرى نفذت على إقليم أوروزجان، أسفر عنها مقتل 3 مُسلحين من طالبان، وإصابة 9 آخرين.