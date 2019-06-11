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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:15 ص

مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2661824

قتل مسلحان في مقاطعة "شوبيان" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان؛ إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن، وذلك وفقا لما أعلنته الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة قولها إن الاشتباكات اندلعت في قرية "أونيرا" بالمقاطعة؛ عقب تلقي قوات الأمن معلومات عن وجود بعض المسلحين في المنطقة.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه؛ ليصبح هناك شطران، أحدهما شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" والآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

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