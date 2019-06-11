ضبط 3271 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

شن ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كل صور الخروج على القانون وضبط الهاربين والخارجين عن القانون.



وأسفرت الحملات الأمنية التي قادها ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 3271 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".



وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في كل واقعة على حدى.