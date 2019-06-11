مصر تتحرك لوقف بيع تمثال لتوت عنخ آمون في لندن

نشر موقع ذان ناشيونال الإماراتي أن مصر تتحرك في خطوات واثقة من أجل وقف بيع تمثال لتوت عنخ آمون في لندن، والذي من المتوقع أن يحصد ما لايقل عن 4 ملايين جنيه استرليني.



وقالت وزارة الآثار المصرية إن التمثال خرج من البلاد بطريقة غير قانونية على الإطلاق.



تجدر الإشارة إلى أن تمثال توت عنج أمون المبهر الحجري، يعود تاريخه إلى 3000 عام للملك توت عنخ آمون، والمزمع عقده في مزاد في لندن الشهر المقبل، وتحديدا في 4 يوليو.



فيما قالت وزارة الآثار المصرية، إنها طلبت من وزارة الخارجية البريطانية والمزاد إيقاف البيع وإعادة القطع الأثرية إلى البلاد عبر السفارة المصرية في لندن.



وقالت الوزارة "إذا ثبت أن أي قطعة قد تم نقلها بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد، فسنتخذ إجراءات قانونية مع الإنتربول".