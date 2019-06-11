إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره أعلى الطريق فى مدينة السلام

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة السلام، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى مدينة السلام، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



فيما لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى وتوك توك على طريق أسيوط سوهاج الزراعى، ناحية قرية العقال القبلى بمركز البدارى.



تم نقل الجثة إلى مستشفى البدارى المركزى، ونقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.