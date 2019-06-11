إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم أعلى الطريق فى كرداسة

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك أعلى الطريق فى منطقة حلوان، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى فى حلوان بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



فيما أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة كرداسة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى فى كرداسة بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.