كوريا الجنوبية تدفع 8 ملايين دولار مساعدات للجارة الشمالية

من المرجح أن تحول الحكومة الكورية الجنوبية مبلغ 8 ملايين دولار إلى وكالات دولية في غضون اليوم أو غدا وذلك في إطار الدعم الإنساني لكوريا الشمالية.



وقال مصدر في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية لصحفيين اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة الكورية الجنوبية إجراءات ضرورية لتحويل المبلغ إلى منظمات دولية خلال اليوم أو غدا.



كانت الحكومة الكورية الجنوبية قد صادقت في يوم 5 يونيو عبر لجنة ترويج التبادل بين الكوريتين التابعة لوزارة الوحدة، على خطتها لتقديم 8 ملايين دولار إلى مشاريع وكالات دولية في كوريا الشمالية.



ومن بين المجموع، سيتم تقديم 4.5 مليون دولار إلى برنامج الأغذية العالمي، والباقي إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف) لمشاريعهما الإنسانية في كوريا الشمالية.



وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن إنفاق الأموال فعليا على مشاريع الوكالات في كوريا الشمالية سيستغرق بعض الوقت، غير أن الوكالات ستعمل على تقليل الوقت له نظرا للحاجة الملحة إلى المساعدات الإنسانية لدى عديد من الكوريين الشماليين.



وأضاف أن الحكومة تظل تدرس في تقديم المساعدات الغذائية إلى كوريا الشمالية بشكل منفصل مع تبرعها للوكالات الدولية.



وأفاد المصدر أن بيونغ يانغ لم تستجب بعد لعرض سيئول بالتعاون المشترك لوقف انتشار مرض الحمى القلاعية حيث أكدت بيونغ يانغ رسميا على تفشي المرض شديد العدوى في نهاية مايو الماضي.