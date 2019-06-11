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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:57 ص

"اقتحام قسم التبين" والحكم في دعوى زيادة نفقة نجل طارق الشيخ أبرز جلسات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2661811

تشهد المحاكم بالقاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها محاكمة 37 مُتهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين" والحكم في دعوى زيادة نفقة نجل طارق الشيخ

محاكمة 37 مُتهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 37 مُتهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين".

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا بالتجمع أمام قسم شرطة التبين وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن الشروع فى مقتل ضابط وشرطيين من قسم التبين وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأسندت إليهم النيابة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.


نظر دعوى زيادة نفقة نجل طارق الشيخ
تصدر محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، حكمها في الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقدمة من نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ ضد أبيه لزيادة مبلغ النفقة الشهرية.
كان مازن طارق الشيخ قد أقام دعوى ضد أبيه، طالبه بدفع نفقة أقارب بأنواعها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطرب بدفع نفقة قدرها 3500 جنيه مقابل مأكل وملبس وسكن، بعدها قدم الابن استئناف على الحكم الصادر وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريًا، حيث إن أباه ميسور الحال ويتراوح دخله مابين 500 إلى 600 ألف جنيه شهريًا، وذلك حسب تحريات المباحث.


محاكمة 555 متهمًا بـ" ولاية سيناء 4"

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

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