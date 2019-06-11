ولي عهد أبو ظبي يبدأ زيارة لألمانيا اليوم

يبدأ ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء زيارة للعاصمة الألمانية برلين تستغرق يومين.



ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ولي عهد الإمارة في قصر الرئاسة "بيليفو" ببرلين مساء اليوم.



ومن المخطط أن يلتقي ولي العهد المستشارة أنجيلا ميركل في ديوان المستشارية على مأدبة عشاء غدا الأربعاء، يسبقها بزيارة مع عمدة برلين، ميشائيل مولر، للنصب التذكاري "دير ريس" في ميدان "برايتشايدبلاتس"، لإحياء ذكرى ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في برلين في ديسمبر عام.2016



تجدر الإشارة إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو الحاكم الفعلي للإمارات وأحد أقوى الشخصيات في منطقة الخليج.



ومن أكثر الموضوعات حساسية المتعلقة بالإمارات حاليا مشاركتها في حرب اليمن والقيود المفروضة على صادرات الأسلحة الألمانية إليها.



وتعتبر الإمارات، التي تعادل مساحتها تقريبا مساحة ولايتي بافاريا وتورينجن الألمانيتين، من أكبر مستوردي الأسلحة على مستوى العالم.

