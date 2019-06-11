إيراني يقدم طلبا للجوء إلى كوريا الجنوبية بعد تغيير ديانته

قال اللاجئ من أصل إيراني الملقب باختصار "أيه" 52 عاما، للصحفيين قبل خضوعه للتحكيم لطلبه اللجوء الى كوريا الجنوبية، إنه يريد أن يعيش مع إبنه في كوريا وسيخضع لجلسة المراجعة بكل إخلاص.



يذكر أن " أيه " هو والد اللاجئ الإيراني الذي يحمل الاسم الكوري كيم مين-هيوك، 16 عاما، وكان قد حصل على اعتماده لاجئا في كوريا الجنوبية بفضل ترويج قضيته في موقع العريضة الوطنية التابع للرئاسة.



وحضر " أيه " جلسة المراجعة للاجئين المنعقدة في مكتب الهجرة في سيئول بعد ظهر اليوم وهي الجلسة الثانية للمراجعة.



وقال " لم أجاوب جيدا في الجلسة السابقة لأني كنت لا أجيد اللغة الكورية، غير إنني درستها جيدا واعتنقت الديانة الكاثوليكية. الرجاء دعواتكم لي بإحراز نتيجة جيدة ".



وستظهر نتيجة مراجعة طلب " أيه "بعد أسبوعين.



يشار الى أن " أيه " دخل كوريا الجنوبية مع إبنه عام 2010 للتجارة، ومن ثم اقتنع بالدين المسيحي، ولذلك قدم طلبا للجوء بسبب تغيير ديانته، عام 2016، غير ان مكتب الهجرة في كوريا رفض طلبه متعللا بأن عقيدته الدينية غير ثابتة.



وقال، إن إبنه كيم وصل الى كوريا عندما كان عمره 7 أعوام عام 2010 وغير ديانته إلى المسيحية عندما كان في السنة الثانية من المدرسة الابتدائية، حيث رفضت وزارة العدل طلبه للجوء، متعللة بأن ليس له عقيدة دينية قوية نظرا لصغر سنه.



غير أن أصدقائه الكوريين في المدرسة قدموا عريضة في المكتب الرئاسي ووجدت تأييدا شعبيا، مما منحه وضعية اللاجئ.



ويقوم أصدقاء كيم الكوريين بمظاهرات فردية أمام مبنى المجمع الحكومي به وزارة العدل مطالبين بمنح حق اللجوء لوالده كيم عبر النظر في حالته بصورة إنسانية وعادلة.