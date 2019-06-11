الصين تصدر لائحة حول إدارة الموارد الوراثية البشرية

أصدر مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصينى، لائحة حول إدارة الموارد الوراثية البشرية سيتم تنفيذها منذ اول يوليو.



وقال بيان اصدره مجلس الدولة إن هذه اللائحة تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الوراثية البشرية، ودفع الاستخدام الرشيد، وتعزيز التنظيم والمراقبة.



وستقوم الحكومة الصينية بإجراء مسح للموارد الوراثية البشرية وإنشاء نظام تسجيل للنسب الرئيسية للوراثة البشرية واولئك الذين في مناطق محددة، وفقا للائحة.



وقال البيان انه يجب على المنظمات الأجنبية والمؤسسات المحلية الممولة او المسيطرة من قبل الكيانات الأجنبية العمل مع الشركاء الصينيين لو انها تحتاج إلى الموارد الوراثية البشرية في الصين لإجراء البحوث العلمية.



ويجب تسجيل أي نشاط لفتح معلومات الموارد الوراثية البشرية للجمهور أو تقديم مثل هذه المعلومات إلى الدول الأجنبية. وان كان هذا الفعل قد يؤثر على الصحة العامة أو الأمن القومي أو المصلحة العامة، فيجب أن يخضع لمراجعة السلامة.