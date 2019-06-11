بومبيو يزور الهند قريبًا لتعزيز العلاقات مع ناريندرا مودي

صرّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإثنين بأنه سيزور نيودلهي في نهاية يونيو الجاري لتعزيز العلاقات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أعيد انتخابه مؤخرًا في الهند.



وقال بومبيو للصحفيين إنه سيعلن عن مجالات جديدة للتعاون مع مودي في خطاب سيلقيه الأربعاء في واشنطن قبل رحلته إلى نيودلهي.



وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتيغاس في مؤتمر صحفي بعد تصريحات بومبيو إن وزير الخارجية سيتوجه إلى الهند في 24 يونيو، موضحة أنه سيلقي قبل ذلك خطابًا حول استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنطقة المحيطين الهادئ والهندي.



وأضافت أن "فوز رئيس الوزراء مودي في الانتخابات الأخيرة يشكل فرصة ممتازة له لتنفيذ رؤيته لهند قوية ومزدهرة تلعب دورا قياديا على المستوى العالمي".



وتابعت أورتيغاس أن بومبيو سيعمل مع مودي "لتعزيز الشراكة" دعمًا لمنطقة حرّة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، بينما تواجه واشنطن توترًا كبيرًا مع بكين.



ومودي، الهندوسي القومي الذي فاز في أكبر انتخابات يجريها بلد في العالم، مؤيد لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة خصوصًا في مجال الدفاع.



لكن العلاقات بين واشنطن ونيودلهي شهدت بعض التوتر منذ أن ألزمت إدارة ترامب هذه الدولة الآسيوية العملاقة الشرهة للنفط، وقف مشترياتها من إيران وفنزويلا.



من جهة أخرى وبعدما عبّر عن استيائه من الأسواق الهندية المغلقة، شطب ترامب نيولدهي من لائحة الدول التي تتمتع بالنظام التفضيلي الذي صدرت بموجبه الهند سلعًا بقيمة 5،6 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة في 2017.



وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية إنّ رحلة بومبيو التي ستستمر لغاية 30 يونيو، ستتخلّلها محطة في سريلانكا التي تعرضت لهجمات إرهابية أوقعت 258 قتيلًا في عيد الفصح.



وأضافت أن بومبيو "سيعبّر عن تضامن أميركا مع شعب سريلانكا بوقوفه متحدًا في وجه اعتداءات عيد الفصح المقيتة"، وسيبحث في فرص أكبر في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي.



وبعد ذلك، سيلتحق بومبيو بوفد الرئيس ترامب الذي سيشارك في قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان، وسيزور كوريا الجنوبية.