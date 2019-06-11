رئيس وزراء أستراليا يقابل رئيس الإذاعة الوطنية بعد مداهمات الشرطة

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه سيجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من هيئة الإذاعة الوطنية (ABC) اليوم الثلاثاء، فيما يسعى لتهدئة التوترات في أعقاب مداهمتين للشرطة ضد المنظمات الإعلامية البارزة.



وداهمت الشرطة الاسترالية الأسبوع الماضي المكتب الرئيسي لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) التي تمولها الحكومة، ومنزل محرر "نيوز كورب"، وسط تحقيقات في تسريبين مزعومين للأمن القومي.



تحت ضغط متزايد، قال موريسون إنه سينظر في أي مقترحات لتحسين حماية وسائل الإعلام عندما يلتقي برئيس شبكة ABC والمدير الإداري ديفيد أندرسون.



وقال موريسون للصحفيين في سيدني "إذا كان هناك اقتراح أو دليل أو أي تحليل يكشف عن الحاجة إلى مزيد من التحسين لهذه القوانين، فإن الحكومة منفتحة دائمًا على ذلك".