أسهم جت إيروايز تهوي بعد تقرير حول هندوجا والاتحاد

هوت أسهم جت إيروايزالهندية إلى مستويات قياسية متدنية اليوم الثلاثاء، بعد تقرير ذكر أن مجموعة هندوجا والاتحاد للطيران ربما لا تستثمران في شركة الطيران التي تعاني من أزمة سيولة والتي اُضطرت إلى وقف جميع عمليات الطيران قبل شهرين تقريبا.



وقدمت الناقلة الشرق أوسطية الاتحاد للطيران، التي تملك حصة 24 بالمئة تقريبا في جت، عرضا للناقلة الهندية الشهر الماضي، فيما أشارت تكهنات إلى أن مجموعة هندوجا التي تخضع لإدارة عائلية تدرس تقديم عرض.



وذكرت صحيفة مينت أن هندوجا قررت وقف مفاوضات لشراء حصة في جت بينما علقت الاتحاد خطتها لتعزيز الاستثمار في جت.



وأوردت مينت نقلا عن مصدر مطلع أن مؤسسي هندوجا عبروا عن مخاوفهم بشأن تحقيقات حكومية جارية بشأن جت وتقديم مقرضين لدعاوى لإشهار إفلاس الشركة.



ولم تعلق جت وهندوجا على الأمر، بينما لم يتسن الحصول على الفور على تعقيب من الاتحاد، وإس.بي.آي كابيتال ماركتس، وحدة بنك الدولة الهندي (إس.بي.آي) التي تشرف على بيع الناقلة المتعثرة.



ونزلت أسهم جت، التي تراجعت نحو 69 بالمئة في سنة حتى إغلاق يوم الاثنين، 14.8 بالمئة لأدنى مستوى على الإطلاق عند 106.3 روبية.