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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:25 ص

الإحصاء الفلسطينية: ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول

الإحصاء الفلسطينية:
وكالات
dostor.org/2661789

بلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 2.617 رخصة خلال الربع الأول من العام 2019، منها 1.645 رخصة أبنية جديدة.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له بهذا الخصوص، صدر اليوم الثلاثاء، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الأول من العام 2019 ارتفع بنسبة 1%، مقارنة بالربع الرابع من العام 2018، كما سجل ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من العام 2018، حيث ارتفع عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 5% مقارنة بالربع الرابع من العام 2018، وارتفعت بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من العام 2018.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1.232 مليون متر مربع، منها 992 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و240 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5.535 وحدة سكنية مساحاتها 853 ألف متر مربع، منها 4،340 وحدة جديدة مساحتها 684 ألف متر مربع، 1.195 وحدة قائمة مجموع مساحاتها 169 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام 2019 مقارنة بالربع الرابع من العام 2018، وسجَل أيضًا ارتفاعا بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام 2019 لدى مقارنته بالربع الأول من العام 2018.

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