غرق 7 بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

قال خفر السواحل في اليونان اليوم الثلاثاء، إن طفلين وأربع نساء ورجل قد غرقوا، عندما انقلب قارب يحملهما قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية.



وأضاف خفر السواحل أنه تم إنقاذ 57 شخصًا آخرين في عملية ما زالت مستمرة، ولم يقدم خفر السواحل أو المسئولين مزيدًا من التفاصيل حول الحادث أو جنسية الضحايا.



يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه العديد من اللاجئين والمهاجرين عبور بحر إيجة من تركيا، حيث البحث عن فرصة حياتية جديدة وطموحة، على الرغم من أن عبور بحر ايجه من تركيا رحلة قصيرة وقد تكون غير مكلفة، ولكنها محفوفة بالمخاطر غالبًا ما تتعرض لسوء الأحوال الجوية بسبب تقلبات المناخ.