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اقتصاد
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:18 ص

"أيه.جي.إل إنيرجي" تسعى لشراء "فوكاس جروب" مقابل 4.85 مليار دولار أسترالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2661787

أعلنت شركة الطاقة الأسترالية "أيه.جي.إل إنيرجي ليمتد" الأسترالية تقديم عرض غير ملزم لشراء "فوكاس جروب ليمتد" مقابل 85ر4 مليار دولار استرالي يتم سدادها نقدا وفي صورة أسهم.

كانت "فوكاس" قد أشارت إلى تلقيها اقتراح الشراء من "أيه.جي.إل" بعد إعلانها يوم 4يونيو الحالي إنهاء المناقشات بشأن الاندماج مع شركة "إي.كيو.تي إنفراستراكشر". وكانت "أيه.جي.إل" قد أعلنت في وقت سابق أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع "فوكوس" بشأن شروط الفحص النافي للجهالة.

من ناحيته وافق مجلس إدارة "فوكاس" الآن على منح "أيه.جي.إل" حق الفحص النافي للجهالة لمدة 4 أسابيع حتى تتمكن الأخيرة من تقديم عرض رسمي للاستحواذ على الأولى.

يأتي ذلك فيما تراجع سعر سهم "أيه.جي.إل" اليوم بنسبة 7% إلى 46ر19 دولار أسترالي في حين ارتفع سهم "فوكوس" بنسبة 5ر8% إلى 16ر4 دولار.

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