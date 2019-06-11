توقعات بتجاوز عدد السياح الأجانب في سيول إلى 14 مليون شخص

توقع عمدة سيئول، بارك وون-سون، اليوم الثلاثاء، أن يسجل عدد السياح الأجانب إلى سيول بكوريا الجنوبية أعلى مستوى له في هذا العام.



وقال العمدة بارك إنه من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الأجانب الزائرين إلى سيئول 14 مليون شخص في هذا العام.



وذكر أن سيئول تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث عدد السياح الأجانب الزائرين إليها.



وأضاف أن العدد كان قد وصل إلى 13.6 مليون شخص في عام 2016، إلا أنه تراجع بسبب النزاع مع الصين، الناجم عن نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم "ثاد".



وقال إن عدد السياح الأجانب الزائرين إلى سيئول يشهد ارتفاعا في هذا العام، فمن المتوقع أن يسجل العدد أعلى مستوى له بالنظر إلى هذا الاتجاه التصاعدي.



وكان عدد السياح الأجانب الزائرين إلى سيئول قد سجل 13.57 مليون شخص في عام 2016 وهذا أعلى مستوى له.