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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:38 ص

الرئيس الفنلندى يعرب عن دعمه لعملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية

الرئيس الفنلندي
الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو
وكالات
dostor.org/2661732

قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو اليوم الثلاثاء إن فنلندا مستعدة لتوفير الدعم لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

أدلى نينيستو بهذا التصريح في مؤتمر صحفي مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، الذي يقوم بزيارة رسمية لفنلندا، ليومين.

قال نينيستو إنه خلال الرئاسة الدورية لفنلندا للاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في يوليو المقبل، "سيتم بالتأكيد مناقشة السبل التي يمكن من خلالها دعم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء ثالث بين الرئيس الأمريكي وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في فنلندا، أجاب نينيستو "لا يوجد مثل هذا المقترح، في الوقت الراهن".

وأعرب مون عن امتنانه للدعم الذي تقدمه فنلندا لعملية السلام هذه، بينما وصف نينيستو هذه العملية بأنها "ملحة جدا"، وقال إن فنلندا تولي أهمية كبرى لما يقوم به مون، لتحقيق السلام.

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