تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج

تمكنت إدارة الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشة مدير الإدارة منذ قليل من انتشال عروسة، وفتاة، واستخراج 3 جثامين من بينهم العريس، عقب انقلاب سيارة الزفة بهم بترعة نجع حمادى دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.



ترجع أحداث الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة طهطا بانقلاب سيارة زفة عروسة بالترعة عند كوبرى حمودة بطهطا ووجود متوفين ومصابين.



وبالفحص تبين من التحريات انقلاب سيارة زفة عروسة بالترعة الإبراهيمية نتج عن الحادث إصابة "دينا. ز. ع" 22 سنة، العروسة، وتم نقلها لمستشفى طهطا العام، وتم استخراج "ضحى. ا. س" 18 سنة، على قيد الحياة، مصابة بحالة إغماء وتم نقلها للمستشفى العام.



كما تمكن طاقم الإنقاذ بمساعدة الأهالى من انتشال جثة "مروان. ا. س. ج" العريس، و"أحمد. ع. ج" 30 سنة، و"جهاد. م. ح" 26 سنة جثة هامدة، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة.