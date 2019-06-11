"طعم النوم" جديد طارق إمام عن المصرية اللبنانية

صدرت حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ أحدث إبداعات الكاتب الشاب طارق إمام٬ رواية "طعم النوم"، وتعد هي الإصدار الثاني لــ"إمام" عن المصرية اللبنانية٬ بعد كتابه "مدينة الحوائط اللانهائية".



ومما جاء في الرواية: "حلمُ شخصٍ آخر، أكتب قصتي هذه وأنا نائمة، الناس يعتقدون أننا لكي نحكي قصةً تخصنا ينبغي أن نكون مستيقظين، كأن علينا أن نحمي حياتنا مرتين، حين نعيشها وحين نرويها، وأنا أقول إن أحدًا لا يستطيع أن يروي قصته الحقيقية، أو ما يظنها قصته الحقيقية، دون أن يكون مغمضًا.

يكتب النومُ هذه القصة، بلغته، لغة يستحيل على يدي المستيقظة أن تمتد إلى معجمها لتصيغ عبارة، إنها إرادته هو، وسواءً تعلمتُ بعض الكلمات أو لم أقرأ حرفًا على الإطلاق، فإنه يسرد هذه الحكاية نيابةً عني، ففي النوم يصبح الجميعُ شعراء".



يشار إلي أن "إمام" سبق وصدر له أعمال هي "طيور جديدة لم يفسدها الهواء٬ شارع آخر لكائن٬ ملك البحار الخمسة٬ شريعة القطة٬ هدوء القتلة٬ الأرملة تكتب الخطابات سرًا٬ حكاية رجل عجوز كلما حلم بمدينة مات فيها٬ الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس٬ ضريح أبي".