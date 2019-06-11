"هشاشة الورد" العلاقات الإنسانية فى الزمن الهش

يطلّ الكاتب الفلسطيني الشاب، ثابت مناصرة، علينا برواية تميُّزها العفوية والسلاسة من حيث موضوعها، على أهميته، أو بنائها أو لغتها أو شخصياتها، هذه الرواية هي" هشاشة الورد" الصادرة مؤخرًا عن الآن ناشرون وموزعون.



الرواية جاءت في حدود 125 صفحة من القطع الوسط، تتحدث عن شاب فلسطيني من مدينة الخليل، فنان يعمل في مجال تصميم الأزياء، يتعرف بطريق الصدفة على طبيبة أسنان وتنشأ بينهما قصة حب، لكنها تنتهي كما ينتهي عمر الزهور الجميلة، إذ يضطر الشاب للسفر في إطار العمل، لينتهي المقام بحبيبته بالزواج.



تبدو الرواية في الظاهر قصة عادية تتكرر في كل مكان وزمان، لكن خلفيتها التاريخية والمكانية والثقافية والاجتماعية تعطيها بعدًا آخر تمامًا، كما هي قصة الشعب الفلسطيني الذي ما فتأ يناضل من أجل حريته منذ أكثر من مئة عام.



فالشاب "عمر" ابن هذا الشعب الرّازح تحت الاحتلال، والذي اكتسبت حياته قيمة خاصة، فحياة الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال ليست مفصولة عن فعل الاحتلال ذاته، فالبعد الوطني والنضالي حاضر في الرواية.



الفنان "عمر" لا يتوانى عن عمل أي شيء يخدم قضية وطنه، ومن خلال عمله، فهو يعمل على تنظيم معرض للرسم يتيح المجال للفنانين للتعبير عن رفضهم للاحتلال، ويبرزون وحشيته، العمل الذي يقوده إلى السجن، والخضوع للتحقيقات والمضايقات.