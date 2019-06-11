القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
07:30 م

تحيا «السنجلة».. 10 أسباب تدفع المرأة للانفصال عن شريكها
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
الثقافة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:55 ص

"هشاشة الورد" العلاقات الإنسانية فى الزمن الهش

هشاشة الورد العلاقات
"هشاشة الورد" العلاقات الإنسانية فى الزمن الهش
نضال ممدوح
dostor.org/2661723

يطلّ الكاتب الفلسطيني الشاب، ثابت مناصرة، علينا برواية تميُّزها العفوية والسلاسة من حيث موضوعها، على أهميته، أو بنائها أو لغتها أو شخصياتها، هذه الرواية هي" هشاشة الورد" الصادرة مؤخرًا عن الآن ناشرون وموزعون.

الرواية جاءت في حدود 125 صفحة من القطع الوسط، تتحدث عن شاب فلسطيني من مدينة الخليل، فنان يعمل في مجال تصميم الأزياء، يتعرف بطريق الصدفة على طبيبة أسنان وتنشأ بينهما قصة حب، لكنها تنتهي كما ينتهي عمر الزهور الجميلة، إذ يضطر الشاب للسفر في إطار العمل، لينتهي المقام بحبيبته بالزواج.

تبدو الرواية في الظاهر قصة عادية تتكرر في كل مكان وزمان، لكن خلفيتها التاريخية والمكانية والثقافية والاجتماعية تعطيها بعدًا آخر تمامًا، كما هي قصة الشعب الفلسطيني الذي ما فتأ يناضل من أجل حريته منذ أكثر من مئة عام.

فالشاب "عمر" ابن هذا الشعب الرّازح تحت الاحتلال، والذي اكتسبت حياته قيمة خاصة، فحياة الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال ليست مفصولة عن فعل الاحتلال ذاته، فالبعد الوطني والنضالي حاضر في الرواية.

الفنان "عمر" لا يتوانى عن عمل أي شيء يخدم قضية وطنه، ومن خلال عمله، فهو يعمل على تنظيم معرض للرسم يتيح المجال للفنانين للتعبير عن رفضهم للاحتلال، ويبرزون وحشيته، العمل الذي يقوده إلى السجن، والخضوع للتحقيقات والمضايقات.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر

منذ أقل من شهر

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"

منذ شهرين

وزير الآثار: الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء

منذ 5 شهر

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ 5 شهر

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 6 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

الآن

الجيش الليبى يتعهد بالقضاء على الإرهابيين والإخوان

"صلاح" يحتل صدارة اللاعبين الأعلى قيمة فى الدورى الإنجليزى

البنتاجون يعلن رسميًا وقف تدريب الطيارين الأتراك على إف-35

أول رد من الأهلي على بيان اتحاد الكرة

ads
الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

كيف تشاهد بطولة الأمم الإفريقية على تايم سبورت دون تشفير أو اشتراك؟

ألبومات الصور

رئيس الوزراء في جولة تفقدية جديدة لإستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

مؤتمر اتصالات بحضور صامويل إيتو وميدو

افتتاح بنالي القاهرة بعد توقف 8 سنوات

طلاب الثانوية العامة ينتهون من امتحانى الاقتصاد والإحصاء

رياضة

منتخب كوسوفو يحقق انتصارا تاريخيا بتصفيات يورو 2020

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

مدرب المجر: لاعب يونايتد الجديد مزيج من رونالدو وبولت

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

كيف تشاهد بطولة الأمم الإفريقية على تايم سبورت دون تشفير أو اشتراك؟

الرئيس نيوز

بعد الزيادة 7%.. البرلمان: ميزانية المجلس الجديدة غير مبالغ فيها

صرف 100 % من الأجر.. رئيس الوزراء يُعدل بند لائحة إعانات الطوارئ للعمال

رئيس الوزراء فى استاد القاهرة لمتابعة الاستعدادات النهائية لأمم أفريقيا

في بيان ناري بالمواعيد.. اتحاد الكرة يرد على الأهلي

العسكري السوداني: لجنة للتحقيق في مداهمة "وكر الجريمة" بالخرطوم

كشكول

أحمد هيكل: التعليم هو الدافع الرئيسي لإعداد قادة المستقبل

مؤسسة القلعة: 46% نسبة تمثيل المرأة في تمثيل المنح الدراسية

وزير التعليم العالي ينعي وفاة ثلاث طلاب من الدارسين بالجامعات الروسية

تشكيل لجنة لتقييم معاهد أسيوط الأزهرية

إطلاق اسم الدكتور محمود توفيق على خريجي دفعة قسم القانون بدراسات الإسكندرية هذا العام

الأمصار

كندا تستأنف حكم منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم الأخشاب

مشرعون: على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا 2019

تقرير بريطاني: مصر أكثر دول المتوسط آمانًا

للوساطة بين واشنطن وطهران.. رئيس الوزراء الياباني يزور إيران

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

في قصة مثيرة.. عاشقان يلتقيان بعد 75 عامًا على الفراق

"Music for salam".. شباب يغنون من أجل السلام

أمريكا تستعد لاختبار إحدى أكثر الطائرات سريّة

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

دراسة: الفطر علاج سحرى للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎