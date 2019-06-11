الليلة.. "إكسير الحب" يختتم موسم فرقة الأوبرا

تختتم فرقة أوبرا القاهرة نشاطها الفنى لموسم 2018- 2019، برائعة المؤلف الايطالى جايتانو دونيزيتى٬ أوبرا "إكسير الحب"، وذلك في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء على المسرح الكبير، بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ديفيد كريشنزى، وفرقة بالية أوبرا القاهرة مع كورال أوبرا القاهرة من إخراج حازم طايل.



كتب النص الغنائي للأوبرا فليتشى روماني فى فصلين، وتدور أحداثها بقرية إيطالية صغيرة خلال القرن 19، وتحكي عن آدينا الفتاة الجميلة الثرية التى تروى لأصدقائها عن إكسير له مفعول سحرى فى جمع القلوب، فيحاول " نيمورينو " الذى يعشقها الحصول على هذا الإكسير خاصة بعد أن يتقدم الضابط بلكورى لخطبتها.



وبالفعل ينجح نيمورينو فى الحصول على الإكسير عن طريق الطبيب المتجول الدجال "دولكامارا"، الذى يؤكد أن المفعول سيظهر بعد يوم، وهى المدة اللازمة لهروبه، ويكرر نيمورينو طلب الزواج من آدينا بعد تناوله للإكسير، لكنها ترفض وتقبل الزواج من الضابط بلكوري، ويطلب نيمورينو من النصاب الإكسير مرة أخرى لكنه يرفض إعطاءه بدون مقابل، فيضطر إلي التطوع في كتيبة الضابط بلكوري للحصول علي المال ليشتري الإكسير، وفي نفس اللحظة يتوفي عمه الثري فتلتف حوله الفتيات ويظن الجميع إنه مفعول الإكسير وتعلم آدينا بما فعله نيمورينو من أجلها لتنتهي الأحداث بزواج الحبيبين نيمورينو وآدينا.