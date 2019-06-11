الليلة.. عرض "مدينة القطط" بسينما الهناجر

تستضيف قاعة السينما التابعة لمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية٬ فى السابعة من مساء الثلاثاء من كل أسبوع خلال شهر يونيو٬ عروض لأفلام الأطفال والشباب، والذي تقيمه سفارات دول مجموعة الفيشجراد والتى تضم بولندا، التشيك، المجر، وسلوفاكيا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.



تبدأ العروض فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ بعرض فيلم الرسوم المتحركة "مدينة القطط" من إخراج بيلا تيرنوفيسكى٬ الفيلم إنتاج مجري.



كما يعرض يوم 18 يونيو فيلم الفانتازيا والمغامرات البولندى "الشجرة المسحورة" من تأليف وإخراج اندريه ماليزكا ومن إنتاج 2009.



وتختتم العروض يوم 25 يونيو بعرض الفيلم التشيكى السلوفاكى "الأطفال الشجعان" من إخراج فيرا بليفوفا.