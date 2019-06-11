القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
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الثقافة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:13 ص

الليلة.. "فى تفكيك الإسلاموفوبيا" بصالون علمانيون

الليلة.. فى تفكيك
نضال ممدوح
dostor.org/2661718

تُنظّم حركة علمانيون في صالونها الثقافي الأسبوعي، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "في تفكيك الإسلاموفوبيا.. دحض المظلوميات" يتناول فيها "جون فريد" المنسق العام لحركة علمانيون المغالطات التاريخية في خطاب الإسلامويين تجاه الآخر، وتدير الندوة عضو حركة علمانيون إلهام عبدالعزيز.

المظلومية كأداة سياسية وتغطية دعائية ومبرر لغائية في أطر دينية وسلطوية ليست فكرة مبتكرة في التاريخ الإسلامي، بل تمتد بجذورها إلى فجر التاريخ البشري كونها تتعامل مع نزعة إنسانية لاكتساب التعاطف كتطور اجتماعي للروابط بين المجموعات البشرية في بداية تشكل الحضارة بالارتقاء من التعاطف الغريزي إلى التعاطف المعنوي والاجتماعي.

يشار إلى أن مصطلح "الإسلاموفوبيا" Islamophobia in the media يشير إلى ميل وسائل الإعلام إلى تغطية المسلمين أو الموضوعات المتعلقة بالإسلام في ضوء سلبي، وتعرَّف على أنها كراهية شديدة أو خوف من الإسلام، أو عداء أو تحيز تجاه المسلمين.

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