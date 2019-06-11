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اقتصاد
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:33 ص

"كوكتيل مخدرات" بحوزة مصرى عائد من هولندا (صور)

كوكتيل مخدرات بحوزة
حسن كامل
dostor.org/2661717

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 3، برئاسة طارق محمد مدير الجمرك بالإنابة، محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

ففى إثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من أمستردام اشتبه أحمد سيد إبراهيم مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية قادم من هولندا نظرا لارتباكه الشديد.

وبالعرض على طارق محمد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، من وتم تكليف لجنة جمركية من محمد عبدالباقى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد عمر عبدالقادر كحك لتفتيش حقائبه، فتبين وجود ٦٥ قرص إكستازى وكميات مختلفة من الكوكايين والحشيش ونبات الماريجوانا وبذور ماريجوانا وتربة الماريجوانا مخبأة بين طيات الملابس بحقيبته.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٩ وإحالة الراكب للنيابة العامة.

"كوكتيل مخدرات" بحوزة مصرى عائد من هولندا (صور)
"كوكتيل مخدرات" بحوزة مصرى عائد من هولندا (صور)
"كوكتيل مخدرات" بحوزة مصرى عائد من هولندا (صور)
"كوكتيل مخدرات" بحوزة مصرى عائد من هولندا (صور)
"كوكتيل مخدرات" بحوزة مصرى عائد من هولندا (صور)
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