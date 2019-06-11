الليلة.. عرض 3 أفلام وثائقية بالمعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية

ينظم المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية٬ بالتعاون مع مركز الدراسات السكندري في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرض ومناقشة للفيلمين الوثائقيين "الحياة اليومية في مدن القناة" و"فرنسا الحرة" و"القناة ۱۹٥٦".



الأفلام الوثائقية الثلاثة مستوحاة من لقاءات مع شخصيات مصرية وفرنسية ويونانية أُجريت في إطار برنامج الذكريات الشفهية لقناة السويس. سيقوم بتقديمها والتعليق عليها أرنو راميير دو فورتانييه ورايموند كوليه. (المناقشة مصحوبة بترجمة فورية إلى العربية).



يشار إلى أن المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية٬ يشغل قصر بني من القرن التاسع عشر ينظم به بانتظام فعاليات ثقافية للجمهور الفرانكفوني أو المُحب للثقافة الفرنسية بالأسكندرية. يحتوي المبنى على قاعتين استقبال: قاعة رئيسية مساحتها 200م2 تقع في الدور الأرضي وقاعة أخرى مساحتها 60م2 تقع في الدور الأول.



القاعة الكبيرة مُخصصة على مدار العام للمعارض الشهرية (تصوير فوتوغرافي ورسم تصويري ونحت وتصميم وعلوم وتقنيات، إلخ...) ومختلف الفعاليات العامة. يحتوي الدور الأول على مساحة تم تخصيصها لشباب المبدعين والمجتمع المدني بمدينة الاسكندرية لإقامة المعارض والفعاليات بها، بالإضافة إلى قاعتي "ماسينيون" (70 مكانًا للجلوس) و"بيرك" (40 مكانًا للجلوس) المزودتين بوسائل عرض رقمية تفاعلية لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات ودورات اللغة الفرنسية.



يشمل المعهد الفرنسي بمصر فرع الاسكندرية أيضًا مسرحًا سعته 240 مقعدًا وهو مزود بكابينتي ترجمة فورية وبيانو ومعدات صوت وإضاءة وعرض احترافية. يستخدم المسرح لجميع أنواع الفعاليات التي ينظمها المعهد وشركاؤه.