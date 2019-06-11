صدور "مذكرات صحفى استقصائى" فى نسخته العربية

صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ الطبعة العربية من كتاب "مذكرات صحفي استقصائي" للصحفي الأمريكي٬ سيمون هيرش٬ ترجمة وتقديم الدكتور محمد جياد الأزرقي.



والذي يتناول في هذا الكتاب: مواضيع دولية هامة، منها أحداث 911، وفضح القصص الواهية لغزو العراق٬ وأيضا الكشف عن جرائم الجيش الأمريكي المتعلقة بسجن أبو غريب.



علاقة الشهيد رفيق الحريري مع نظام الأسد٬ فضيحة ووترجيت٬ حرب فيتنام٬ إلى جانب قضايا عديدة أخرى تهم المطلعين على الأوضاع العربية والعالمية.



يشار إلي أن "هيرش" فاز بجائزة بولتزر للصحافة وقد اشتهر عام 1969 بعد كشفه مذبحة قرية ماي لاي التي قامت بها القوات الأمريكية خلال حرب فيتنام وفي العام 1991 أصدر هيرش كتابه خيار شمشون، الترسانة النووية الإسرائيلية والسياسة الخارجية الأمريكية.