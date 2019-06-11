القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
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الثقافة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:52 ص

الليلة.. افتتاح معرض "مختارات عربية" بجاليرى ضى

الليلة.. افتتاح معرض
نضال ممدوح
dostor.org/2661711

ينظم جاليري ضي –أتيليه العرب للثقافة والفنون٬ معرضه السنوي الصيفي تحت عنوان "مختارات عربية" وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ ويستمر المعرض لمدة شهر ويعقبه مباشرة معرض فرسان مهرجان ضي.

ويأتي المعرض بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين والعرب، ويقام علي هامش المعرض ندوة حول الحركة التشكيلية السعودية بمشاركة النقاد والفنانين المصريين والسعوديين، ويحضر الندوة الوفد الثقافي السعودي (مسافر فن) الذي يزور القاهرة برئاسة المهندس نواف عطار والفنانة التشكيلية أسماء الدخيل، ويضم الوفد فنانون تشكيلييون ومهندسين معماريين ومهمتمين بالفن والثقافة والتصميم الداخلي والتاريخ ومنهم الفنان التشكيلي عبدالله الشاهر رئيس قرية المفتاحة بابها والمهندسة سونيا عاشور وهدي التميمي صاحبة متحف عنيزة في منطقة القصيم والمصور فهد القصاب والمصممة ملك سلاش٬ منصور كثير وتتضمن زيارة الوفد السعودي لقاء مع الفنان فاروق حسني وزير الثقافة المصري الأسبق.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون إن معرض مختارات عربية يتضمن مشاركة أعمال نخبة من التشكيليين المصريين والعرب منهم السيد عبدالرسول وعبدالعزيز درويش وعز الدين نجيب وعدلي رزق الله وشاكر المعداوي وخلف طايع وصلاح طاهر وسلمي عبدالعزيز وأحمد نبيل عبدالغفار شديد ومحمود أبو المجد وأمين ريان وعبد المنعم مطاوع وعصمت داوستاشي ومحمد عبلة وصلاح المليجي وطارق الكومي وأيمن السمري وعصام معروف وعبد الرحيم شاهين ومصطفي مشعل وعادل ثروت وأحمد الجنايني وأحمد عبدالكريم وجيهان سليمان وحسن كامل وأماني فهمي ويارا حاتم وعماد عبدالوهاب وياسر رستم وبهاء عامر وعصام طه ومحمد عبدالهادي ورمضان عبدالمعتمد ورانيا ابو العزم ومحمد التهامي وعاطف الشافعي وجيهان فايز وتغريد رزق وأحمد عيد وأمنية محمد وريهام نبيل.

ويشهد المعرض مشاركة أعمال لفنانين عرب مهمين مثل العراقي سعدي الكعبي والسعوديين بكر شيخون وعبدالرحمن السليمان وعبدالله حماس وعبدالله ادريس وعبدالرحمن المغربي وعبدالله الشاهر والسودانيين عوض أبو صلاح والشيخ إدريس.

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