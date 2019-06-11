القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
07:30 م

تحيا «السنجلة».. 10 أسباب تدفع المرأة للانفصال عن شريكها
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
منوعات
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:15 ص

"Music for salam".. شباب يغنون من أجل السلام

Music for salam..
dostor.org/2661708

أنشأ مجموعة من الشباب قناة خيرية اسمها "Music for salam"، وهي فكرة تهدف إلى تغيير العالم إلى الأفضل، وأن يكون خاليًا من المرض أو الفقر أو الجوع.

والموسيقى من أجل السلام، هي قناة خيرية على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب)، تنشر فيديوهات موسيقية هادفة وأفلام وبرامج وثائقية.

محمد سعيد، صاحب فكرة إنشاء القناة، قال إن الهدف من "Music for salam" أن يكون العالم مكانًا أفضل بدون مرض أو جوع، من خلال الإسهام بالعائد الذي يأتي عبر المشاهدات.

وأضاف سعيد، أن الأرباح سيتم التبرع بها بالكامل لصالح جمعية خيرية أو في أعمال الخير، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بنشر فيديو مفصل لاحقًا من أجل الشفافية.

وأطلق الشباب، الذين ينظمون حملات لتنظيف الشوارع ومساعدة المحتاجين، أول فيديو كليب لهم من غناء محمد سعيد، وتنفيذ كل من سعيد دهمش، وباسم حسن، ويوسف علي.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل

منذ أقل من شهر

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

منذ أكثر من شهرين

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

منذ 3 شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ 5 شهر

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 6 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

الآن

رئيس الوزراء يزور استاد القاهرة لمتابعة استعدادات أمم إفريقيا

"المترو" يغلق الإذاعة الداخلية في الفترة الصباحية لامتحانات الثانوية

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

ads
الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

الأهلي يرفض مهاجم برشلونة.. ويرصد 2.5 مليون دولار لضم "كواتا" و"سانيا"

ألبومات الصور

رئيس الوزراء في جولة تفقدية جديدة لإستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

مؤتمر اتصالات بحضور صامويل إيتو وميدو

افتتاح بنالي القاهرة بعد توقف 8 سنوات

طلاب الثانوية العامة ينتهون من امتحانى الاقتصاد والإحصاء

رياضة

منتخب كوسوفو يحقق انتصارا تاريخيا بتصفيات يورو 2020

مدرب المجر: لاعب يونايتد الجديد مزيج من رونالدو وبولت

"صلاح" يحتل صدارة اللاعبين الأعلى قيمة فى الدورى الإنجليزى

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

الأهلي يرفض مهاجم برشلونة.. ويرصد 2.5 مليون دولار لضم "كواتا" و"سانيا"

الرئيس نيوز

بعد الزيادة 7%.. البرلمان: ميزانية المجلس الجديدة غير مبالغ فيها

صرف 100 % من الأجر.. رئيس الوزراء يُعدل بند لائحة إعانات الطوارئ للعمال

رئيس الوزراء فى استاد القاهرة لمتابعة الاستعدادات النهائية لأمم أفريقيا

في بيان ناري بالمواعيد.. اتحاد الكرة يرد على الأهلي

العسكري السوداني: لجنة للتحقيق في مداهمة "وكر الجريمة" بالخرطوم

كشكول

أحمد هيكل: التعليم هو الدافع الرئيسي لإعداد قادة المستقبل

مؤسسة القلعة: 46% نسبة تمثيل المرأة في تمثيل المنح الدراسية

وزير التعليم العالي ينعي وفاة ثلاث طلاب من الدارسين بالجامعات الروسية

تشكيل لجنة لتقييم معاهد أسيوط الأزهرية

إطلاق اسم الدكتور محمود توفيق على خريجي دفعة قسم القانون بدراسات الإسكندرية هذا العام

الأمصار

كندا تستأنف حكم منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم الأخشاب

مشرعون: على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا 2019

تقرير بريطاني: مصر أكثر دول المتوسط آمانًا

للوساطة بين واشنطن وطهران.. رئيس الوزراء الياباني يزور إيران

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"Music for salam".. شباب يغنون من أجل السلام

أمريكا تستعد لاختبار إحدى أكثر الطائرات سريّة

قرية فرنسية تحيي الذكرى الـ75 لمذبحة تعرضت لها أثناء الحرب العالمية الثانية

الصحة

دراسة: الفطر علاج سحرى للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎