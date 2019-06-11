"Music for salam".. شباب يغنون من أجل السلام

أنشأ مجموعة من الشباب قناة خيرية اسمها "Music for salam"، وهي فكرة تهدف إلى تغيير العالم إلى الأفضل، وأن يكون خاليًا من المرض أو الفقر أو الجوع.



والموسيقى من أجل السلام، هي قناة خيرية على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب)، تنشر فيديوهات موسيقية هادفة وأفلام وبرامج وثائقية.



محمد سعيد، صاحب فكرة إنشاء القناة، قال إن الهدف من "Music for salam" أن يكون العالم مكانًا أفضل بدون مرض أو جوع، من خلال الإسهام بالعائد الذي يأتي عبر المشاهدات.



وأضاف سعيد، أن الأرباح سيتم التبرع بها بالكامل لصالح جمعية خيرية أو في أعمال الخير، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بنشر فيديو مفصل لاحقًا من أجل الشفافية.



وأطلق الشباب، الذين ينظمون حملات لتنظيف الشوارع ومساعدة المحتاجين، أول فيديو كليب لهم من غناء محمد سعيد، وتنفيذ كل من سعيد دهمش، وباسم حسن، ويوسف علي.