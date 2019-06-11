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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:16 ص

الدفاعات السعودية تسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيات الحوثى

الدفاعات السعودية
dostor.org/2661706

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الإثنين من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي، أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات – ولله الحمد -، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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