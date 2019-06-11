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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:59 ص

في قصة مثيرة.. عاشقان يلتقيان بعد 75 عامًا على الفراق

في قصة مثيرة.. عاشقان
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رحل الجندي الأمريكى الشاب "ك.ت.روبينز" عن فرنسا ذات صباح من عام 1944 رفقة سريته، تاركًا وراءه الفتاة الفرنسية التي أحبها في قرية "بيريي"، وقال إنه قد يعود يومًا، لكن عودته كانت بعد مرور 75 عامًا.

القناة الفرنسية الثانية نقلت تفاصيل اللقاء المؤثر بين العاشقين، والذي كان لصحفييها دور كبير فيه، حيث كانوا في زيارة للمحارب القديم في الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع، لإنجاز روبورتاج حول ذكرياته عن الحرب العالمية الثانية، واصطحابه إلى فرنسا للمشاركة في الاحتفال بيوم الإنزال.

لكن ما كان غير متوقع، أن يجدوا بين صوره، صورة فتاة شابة علموا منه إنها جانين غاناي التي أحبها عند وجوده في فرنسا، وكانت وقتها في الـ18، وقال: "كانت رقيقة جدًا، وأعتقد أنها أغرمت بي"، وعبر لهم عن رغبته في زيارة عائلتها لأنها في اعتقاده ستكون قد فارقت الحياة.

إلا أن الطاقم الصحفي أجرى اتصالاته، وتمكن من العثور على جانين غاناي ذات الـ92 عامًا في إحدى دور العجزة، ورتب اللقاء بين العاشقين، اللذين أظهرا أن ذلك الحب البعيد الذي جمعهما لمدة شهرين، ما يزال مترسخًا في ذاكرتهما بشكل جميل.

فكانت أول جملة يقولها الجندي العاشق لحبيبته: "لقد أحببتك دائمًا ولم تفارقي قلبي أبدا"، وردت جانين: "أنا أيضًا كنت دائمة التفكير بك، وكنت أقول لنفسي إنه ربما يعود يومًا، لقد بكيت كثيرًا عندما غادرت بالشاحنة، كنت حزينة جدًا وتمنيت ألا تعود إلى أمريكا بعد الحرب وتبقى هنا".

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