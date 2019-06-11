البنتاجون يعلن رسميًا وقف تدريب الطيارين الأتراك على إف-35

قالت وزارة الدفاع الأمرسكية "البنتاجون"، الاثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا. بحسب ما نقلت رويترز.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.



وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاجون: "دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35".



وأمهلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تركيا حتى يوم 31 يوليو المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ "S-400" من روسيا، محذرة من عواقب مثل هذه الخطوة.



وقالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، ألين لورد، الجمعة الماضية، إنه إذا لم تتراجع تركيا عن هذه الخطوة، فإن "الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في أمريكا على طائرات إف-35 سيُطردون، وستُلغى عقود الباطن الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات إف-35".