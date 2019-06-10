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القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
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الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:48 م
رئيس الوزراء في جولة تفقدية جديدة لإستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا
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