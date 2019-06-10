الإسماعيلي يؤجل بدء الاستعدادات للموسم الجديد إلى السبت المقبل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تأجيل فترة الإعداد لمنافسات الموسم الجديد إلى يوم السبت المقبل بدلًا من هذا الأسبوع.



وجاء قرار الجهاز الفني للدراويش في أعقاب تحديد الاتحاد المصري لكرة القدم ليوم 26 يوليو المقبل موعدًا للمواجهة المتبقية للإسماعيلي في الدوري الممتاز مع الزمالك وهي المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الــ27 للبطولة.



جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابعة برصيد 43 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة.