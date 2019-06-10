التشيك تهزم الجبل الأسود بثلاثية وتحقق الانتصار الثاني تواليا

فازت جمهورية التشيك 3-صفر على الجبل الأسود بفضل هدف عكسي وركلة جزاء في الشوط الثاني اليوم الاثنين، لتحقق الانتصار الثاني على التوالي في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.



وبهذا الانتصار تتساوى التشيك في صدارة المجموعة الأولى مع إنجلترا برصيد ست نقاط لكل منهما. وفازت إنجلترا على التشيك بخماسية في ملعب ويمبلي في افتتاح التصفيات. وخاضت إنجلترا مباراتين فقط.



افتتح منتخب التشيك التسجيل أمام الجبل الأسود في الدقيقة 18 بتسديدة بالقدم اليسرى من ياكوب يانكتو من زاوية صعبة.



وضاعفت الغلة بعد الاستراحة بعدما حول بوريس كوبيتوفيتش بالخطأ في مرماه تمريرة باتريك شيك العرضية.



وسجل شيك الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 82. ويملك منتخب الجبل الأسود، الذي استغنى عن خدمات المدرب الصربي ليوبيشا تومباكوفيتش بعدما قرر عدم قيادة الفريق في مباراته ضد كوسوفو التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الجمعة، نقطتين بالتساوي مع بلغاريا التي اهتزت شباكها بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع لتخسر 3-2 على أرضها أمام منتخب كوسوفو الذي يحتل المركز الثالث بخمس نقاط.