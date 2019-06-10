القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
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الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:22 م

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير منطقة "رأس كيندي" بشرم الشيخ

خالد فودة محافظ
خالد فودة محافظ جنوب سيناء
dostor.org/2661653

تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، أعمال تطوير منطقة "رأس كيندي" بشرم الشيخ، خلال جولة ليلية رافقه فيها محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

ووجه المحافظ بتطوير المنطقة تطويرا شاملا وإنشاء قرية بدوية وريفيه وضم المنطقة ضمن الخريطة السياحية مرة أخرى.

ومنطقة "رأس كيندي" كانت مزارا سياحيا صنعته الطبيعة، يقع بالقرب من السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ في أول طريق السلام من مدخل شرم الشيخ، ويرجع سبب تسميته بهذا الاسم لوجود صخرة تشبه إلى حد كبير رأس الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدى حتى أن السياح كانوا يتوافدون على هذا المزار ويلتقطون الصور منذ سنوات عديدة مضت.

وتفقد المحافظ أعمال الصيانة والتطوير لمنطقة السوق القديم حيث تم إعادة تطوير وافتتاح عدد 33 محلا تجاريا من المحلات التجارية التي تأثرت خلال الحريق خلال شهر مايو الماضي.

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