رنيم الوليلي تحقق فوزها الثاني في بطولة "سي آي بي" للاسكواش

حققت اللاعبة المصرية رنيم الوليلي، مساء اليوم الاثنين، فوزها الثاني في بطولة "سي آي بي" للاسكواش المقامة في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الجاري.



وتمكنت رنيم الوليلى المصنفة الأولى من الفوز على الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة بمجموعتين لمجموعة وكانت نتيجة المجموعات 10-12، 11-7، 11-5 في مباراة استغرقت دقيقة.



وتعتبر بطولة "سي آي بي " الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلهم في تصنيف السيدات.